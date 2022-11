Come per disincanto: perché il film è uscito direttamente in streaming su Disney+?

Come per disincanto - e vissero infelici e scontenti

Sebbene Come d’incanto sia stato un grande successo al box-office globale 15 anni fa, con 340 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, quando la Disney ha annunciato che Come per disincanto: e vissero infelici e scontenti sarebbe arrivato direttamente in streaming su Disney+ la cosa non ha stupito molti, visto che la pandemia stava creando non pochi problemi alle uscite cinematografiche.

Tuttavia, nel corso del 2022 la situazione è tornata alla normalità e in molti speravano che la major tornasse sui suoi passi, concedendo al film di andare sul grande schermo, cosa che invece non è accaduta. Nel frattempo, Hocus Pocus 2 è diventato il film più visto di sempre su Disney+.

Ora, in un’intervista su Deadline il produttorre Barry Josephson confessa che all’inizio la pellicola era stata concepita per la sala, sin da quando Sean Bailey ha iniziato a parlare di realizzare un sequel. Cos’è andato storto?

La questione era la situazione in cui ci trovavamo. Questo film è stato sviluppato come pellicola per fare incassi al box-office. Il mio lavoro sul suo sviluppo, fino al via libera definitivo, è avvenuto in pieno Covid, e nel frattempo il nostro intero mondo stava cambiando e lo streaming diventava sempre più importante. Un giorno mi chiamano e mi dicono: “Che ne pensi di renderlo un film per lo streaming?” Per quanto mi riguardava, ero entusiasta. Inoltre capisco che con tutta questa concorrenza sullo streaming, la Disney vuole posizionarsi come l’offerta più importante sul mercato per tutta la famiglia, e quindi ha senso che vengano fatte delle cose in esclusiva per lo streaming? Ho fatto due più due fa quattro. A quel punto mi hanno detto: “Sviluppa questa pellicola come avresti fatto se fosse uscita al cinema”. E questa cosa mi ha dato la spinta giusta. Significava che non dovevamo abbassare l’ambizione. La piattaforma stava spendendo una cifra notevole per i suoi abbonati. È un periodo di passaggio, e il pubblico deve abituarsi al fatto che alcune cose saranno esclusive per lo streaming.

Warner Bros. Discovery e Disney stanno però scoprendo a loro spese che realizzare film ad alto budget in esclusiva per lo streaming non sempre restituisce un ritorno in tempi brevi come può farlo il box-office, e quindi non è detto che la stessa strategia verrà mantenuta per il futuro.

