Come per disincanto: il regista del primo film rattristato per non esser stato invitato alla regia

Come per disincanto - e vissero infelici e scontenti

Sebbene Come d’incanto sia stato un grande successo al box-office globale 15 anni fa, con 340 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, la Disney non ha chiesto a Kevin Lima di dirigere Come per disincanto: e vissero infelici e scontenti, arrivato direttamente in streaming su Disney+.

In un’intervista con THR il regista ha dato voce al suo malcontento:

Un terremoto di cambiamenti ai piani alti e questioni politiche a Hollywood hanno fatto sì che non fossi invitato alla festa, sfortunatamente. L’ho trovato davvero molto triste. Non ho visto il film, non ho letto la sceneggiatura, perciò dovrò vivere i personaggi che ho contribuito a creare esattamente come il pubblico mentre crescono e vanno avanti.

Il film Disney Come per disincanto e vissero infelici e scontenti è disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus dal 18 novembre 2022.

