Dopo soli quattro mesi dall’annuncio, la Lionsgate ha completato l’acquisizione di Entertainment One per 375 milioni di dollari (tra contanti, azioni e debito) da Hasbro, che aveva acquisito lo studio nel 2019 per quasi quattro miliardi di dollari. L’idea, per il gigante dei giocattoli, era quella di avere una casa di produzione interna in grado di sviluppare film e serie tv partendo da proprietà intellettuali come Transformers e Power Rangers. Il piano non ha funzionato, e così quando nel 2022 Hasbro ha cambiato CEO ha cambiato anche strategia.

Nell’accordo, vengono ceduti a Lionsgate anche 6.500 titoli tra film e serie tv, che andranno ad arricchire il già nutrito catalogo dello studio. Tra essi, la serie tv Yellowjackets, la serie The Rookie e il franchise Naked & Afraid, grande successo su Discovery. Inoltre, sono inclusi i diritti di adattamento di Monopoly, il cui film è stato in sviluppo per anni senza successo.

Esclusi invece dalla vendita i diritti di Peppa Pig, Transformers, Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, My Little Pony, Power Rangers, Play-Doh e Cluedo.

Una grande percentuale dei dipendenti di eOne era già stata licenziata nei mesi scorsi, e qualche settimana fa Lionsgate ne ha licenziato un altro 10%.

Con questa acquisizione, Lionsgate arricchisce il proprio catalogo e si candida come potenziale produttore e distributore di futuri progetti tratti dalle proprietà intellettuali Hasbro. Nel frattempo, sta completando la divisione dal proprio studio televisivo Starz: dividendosi in due compagnie, massimizzerà il valore di entrambe ma le renderà anche più appetibili per l’acquisizione da parte di un pesce più grosso o una fusione.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate