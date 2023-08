È da poco arrivato nelle librerie statunitensi Conan the Barbarian: The Official Story of the Film, un libro scritto da John Walsh tutto incentrato sul film con Arnold Schwarzenegger diretto da John Milius, autore della sceneggiatura assieme a Oliver Stone.

Il libro celebra il film cult con interviste esclusive, immagini dal dietro le quinte, concept e foto inedite dalla produzione.

A seguire potete trovate alcune immagini del contenuto del libro grazie a IO9:

