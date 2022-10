Confess, Fletch: Kyle MacLachlan ha notato un parallelismo tra il film e How I Met Your Mother

In Confess, Fletch, commedia poliziesca da poco uscita nelle sale statunitensi, Kyle MacLachlan interpreta Horan, un mercante d’arte di Boston a cui il protagonista (Jon Hamm) si rivolge per ritrovare i dipinti scomparsi del padre della sua ragazza.

In un’intervista con ScreenRant l’attore ha raccontato di aver notato un parallelismo tra un personaggio di Confess, Fletch e quello da lui interpretato nella celebre sitcom I How I Met Your Mother, ovvero George “Il Capitano” Van Smoot, il ricco marito di Zoey ossessionato dalle barche.

Ecco perché:

Il personaggio del Commodoro, e ho dimenticato il nome dell’attore che lo interpretava [Kenneth Kimmins, ndr], si presenta con un drink in mano e alla fine gli sparano. Non voglio svelare nulla, ma alla fine gli sparano per sbaglio e lui sopravvive. Parlava farfugliando in questo modo, e mi sono detto: “Oh, è molto simile al Capitano“. Ma è stato divertente rivisitare [il personaggio], essere sulla barca e pensare: “Oh, sì, un piccolo riferimento al Capitano“. Stavo cercando di pensare a un modo per inserire un piccolo easter egg da qualche parte come personaggio, ma non mi è venuto in mente nulla, quindi ho pensato: “Beh, va bene“. Ma c’è qualcosa che accade quando sei su una barca e interpreti quel particolare tipo di personaggio, diventi quasi come Cary Grant, e vuoi dire cose come: “Salve, questa qui è la mia barca. Dai un’occhiata“. Ti immedesimi in questo strano tipo dell’East Coast, dell’alta società, quasi inglese, un po’ retrogrado e questo si è insinuato sicuramente nel personaggio.