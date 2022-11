Constantine 2: il regista Francis Lawrence punta al divieto ai minori!

In un’intervista con The Wrap, Francis Lawrence ha parlato di Constantine 2, sequel del film con Keanu Reeves uscito nel 2005, da poco annunciato ufficialmente. Il regista ha confermato che il lungometraggio è ancora lontano, ma che:

Lawrence racconta infatti di come “tutta quella follia con la DC” si sia effettivamente placata, condividendo la sua frustrazione per il primo capitolo:

Una delle cose più importanti per me riguardo al primo film è che abbiamo seguito, secondo la Warner Bros, le regole per fare un film PG-13 in termini di violenza, sangue, linguaggio, sessualità. Ma la commissione di classificazione ci ha dato un rating R duro, basato su quella che in realtà è una loro zona grigia in termini di intensità. E il mio grande, grande rammarico è stato quello di avere un film con rating R che in realtà è un film PG-13. E se avessi saputo di ottenere una R, avrei fatto davvero un film vietato ai minori. L’avrei reso molto più spaventoso e violento e avrei fatto davvero un film vietato ai minori.