Per l’ennesima voltaha voluto ribadire il suo sincero interesse nell’interpretare nuovamenteal cinema.

Ospite allo show di Stephen Colbert l’attore ha rivelato di aver provato a far produrre un nuovo film sul sopracitato personaggio:

Poco tempo va intervistato da Esquire aveva dichiarato:

A luglio, Keanu Reeves aveva espresso alcune perplessità circa un ipotetico seguito di Constantine spiegando:

Tutti volevamo farlo. Aveva fatto abbastanza soldi e perciò volevamo realizzare un film vietato ai minori in modo più responsabile. Con responsabile intendo che avremmo realizzato un film meno costoso rispetto all’originale che non pensavamo sarebbe stato vietato ai minori.

Abbiamo lavorato al sequel per un po’ e siamo tornati a parlarne di recente. È sempre stata una questione in sospeso per noi perché tutti amiamo il primo film e sappiamo che è diventato un film di culto per una cerchia di persone, perciò sarebbe bello realizzarlo. Io e Keanu ne abbiamo parlato un bel po’ in effetti. Sfortunatamente, non ricordo neanche di chi siano i diritti, ma con la storia degli universi condivisi, visto che Constantine è della Vertigo, che fa parte della DC, ci sono già dei piani. Con Constantine diversi e cose simili. Al momento non abbiamo la disponibilità del personaggio per un progetto cinematografico o televisivo, ed è una seccatura. Ci siamo informati tutti, ed è folle avere Keanu, che adorerebbe girare un altro Constantine, oltre a noi, e sentirci dire: “Uh, no, abbiamo altri piani”. Vedremo cosa succederà.