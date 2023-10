Cool Runnings – Quattro sottozero (noto solo come Cool Runnings negli Stati Uniti) è il film del 1993 diretto da Jon Turteltaub e prodotto dalla Walt Disney Pictures la cui storia prende ispirazione su quella autenticamente accaduta alla Nazionale di bob della Giamaica e sulla sua partecipazione ai Giochi olimpici invernali di Calgary 1988. Fra le altre cose, si tratta dell’ultimo film interpretato da John Candy a essere uscito quando il leggendario comedian era ancora in vita: gli altri due, Operazione Canadian Bacon e Wagon East! arrivarono postumi nel 1994.

In un’intervista rilasciata da Jon Turteltaub e dal cast all’Independent per i 30 anni di Cool Runnings, il regista e gli attori hanno parlato degli attriti avuti con la Disney. La major voleva infatti che gli attori che interpretavano gli atleti giamaicani parlassero con lo stesso accento di Sebastian il granchio, il noto personaggio di La sirenetta. Se non avesse accettato la cosa, sarebbe stato licenziato.

La pellicola nasceva originariamente al di fuori della Disney: aveva una sceneggiatura piena di “droghe, razzismo e i personaggi facevano molto sesso” ricorda Rawle D. Lewis, l’interprete di Junior Bevil.

Che poi aggiunge:

Poi l’ho visto trasformarsi nel film che è diventato. Era qualcosa che non era mai stato raccontato prima: giamaicani in tutine da montagna? La gente si domandava “Come faranno a piazzarlo sotto all’ombrello della Disney?”.

I dirigenti della Disney, come accennato più sù, si sono scontrati con Turteltaub in merito all’accento del cast.

Just Leon, Derice Bannock, racconta:

Volevano che parlassi come un Aladino nero! Volevano una versione Disney! È stato difficile perché se c’è qualcuno che vuole essere autentico nel recitare sono io, ma sono un professionista e ho dovuto fare il lavoro affidatomi.

Malik Yoba, Yul Brenner, continua:

Dicevano che “La gente nella parte rurale e centrale degli Stati Uniti non sarà in grado di capirti”. In quel periodo, le persone erano meno consapevoli delle differenze culturali e non sapevano come suonasse veramente il giamaicano.

Jon Turteltaub ricevette all’1 di notte una chiamata dal presidente di allora della Disney, Jeffrey Katzenberg:

Mi disse “Se non riesci a far sì che questi accenti siano chiari per me, troverò un regista che possa farlo”. Il giorno successivo ho detto al cast “Mi licenzieranno se non recitate parlando come come Sebastian il Granchio. Per favore, non fatemi licenziare”. Ci scherzammo sù, ma lo compresero. Lo capirono e mi dissero “Non faremo Sebastian il Granchio, ma faremo una versione americanizzata del film che le persone in tutto il mondo potranno capire”.

A Turteltaub viene anche chiesto se sarebbe possibile per lui girare un film come Cool Runnings sarebbe oggi, nel 2023.

Le cose sono cambiate molto in 30 anni. Non otterrei in alcun modo questo lavoro, e probabilmente non dovrei averlo ottenuto. Sono dalla parte di chi dice che non avrei dovuto dirigere questo film, eppure alla fine abbiamo ottenuto un film davvero fantastico. È complicato.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: The Independent

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate