Twilight e Coraline e la porta magica: un’utente di TikTok evidenzia alcune inquietanti somiglianze tra i due film

Usciti a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, Twilight e Coraline e la porta magica sembrano avere in comune solo la dimensione sovrannaturale e il fatto di essere adattamenti di un’opera letteraria (scritta, rispettivamente, da Stephanie Meyer e Neil Gaiman). La saga di Twilight racconta la storia di Bella, una giovane che si innamora del vampiro Edward, prima di diventarlo a sua volta e di unirsi alla sua famiglia, i Cullen. Coraline invece segue le vicende della protagonista omonima, una ragazzina precoce, quando scopre una piccola porta nella sua nuova casa che la conduce in un mondo alternativo dove incontra versioni dei suoi genitori con bottoni al posto degli occhi. Questo regno le sembra inizialmente una versione idealizzata della sua vita, ma ben presto scoprirà che la sua Altra Madre è un’entità demoniaca decisa a reclamare la sua anima per sé.

Recentemente, però, un’utente di Tik Tok ha evidenziato alcune inquietanti somiglianze tra le due storie, che riguardano in particolare il corteggiamento di Edward nei confronti di Bella e i tentativi dell’Altra Madre di sottrarre Coraline alla sua vera famiglia. Nel video pubblicato, si afferma infatti che Edward, proprio come l’Altra Madre, possiede il dono soprannaturale di apparire attraente per le sue prede, attirandole prima di consumare la loro forza vitale. Allo stesso tempo, i Cullen, pur essendo non morti, appaiono come sarebbero stati nel fiore degli anni, così come le versioni alternative dei vicini di Coraline nell'”altro” mondo sono bellissimi gusci vuoti delle persone reali nel loro periodo di massimo splendore. La differenza fondamentale tra i due film è che se Coraline si disillude del mondo fantastico che l’Altra Madre le presenta, Bella si innamora perdutamente di Edward, finendo per far parte del suo microcosmo.

Aggiungiamo inoltre che, se mentre la saga di Twilight è proseguita con altri quattro film, per quanto riguarda Coraline la possibilità di un sequel non sembrano al momento all’orizzonte, come ha spiegato lo stesso autore su Twitter. Restando in tema, vi ricordiamo che dal 5 agosto è disponibile in streaming su Netflix Sandman, la serie basata sull’omonimo fumetto di Gaiman. Trovate tutte le informazioni sullo show nella nostra scheda.

FONTE: TikTok