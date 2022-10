Corey Feldman spera ancora nei sequel di Ragazzi perduti e I Goonies

In una recente intervista con CB, Corey Feldman è tornato a ribadire di essere ancora speranzoso che prima o poi dei sequel di Ragazzi perduti e I Goonies si facciano.

Ecco le parole dell’attore:

Guarda, abbiamo fatto Ragazzi perduti, ci sono stati un paio di sequel, e vorrei ancora girarne uno finale fatto come si deve, con un grande budget e tutto il cast. Stiamo tutti grati che la gente adori ancora quel film e che se lo ricordi.

Detto questo, voglio ancora realizzare un sequel dei Goonies. Non so se si farà mai, specialmente con Donner che è scomparso, che è così triste. Ma ogni volta che passano un po’ di anni salta fuori una nuova idea e la Warner Bros. sembra pronta a partire, ma poi crolla tutto. Perciò chissà? Magari un giorno si farà, magari no.