Nell’agosto del 2020 apprendevamo che la Blumhouse e John Carpenter erano al lavoro sullo sviluppo di un nuovo film di La cosa, il capolavoro uscito nelle sale nel 1982 basato sul racconto di John W. Campbell Jr. (datato 1938) “La cosa da un altro mondo”, al quale si era ispirato già il film omonimo del 1951 prodotto da Howard Hawks.

Nulla di particolarmente sconvolgente dato che il filmmaker e la Blumhouse sono in ottimi rapporti grazie alla Trilogia sequel di Halloween che ha portato un discreto quantitativo di dollari nelle loro casse (e in quelle della Universal).

A quanto pare, durante il Texas Frightmare Weekend, John Carpenter ha rilasciato una breve e sibillina dichiarazione su La cosa 2.

Queste le parole del leggendario filmmaker:

Ho giurato segretezza perché potrebbe – anche se non so se ci sarà davvero – esserci un La cosa 2.

L’anno scorso, in una chiacchierata fatta con Fandom, il regista, che nel corso della sua carriera ha girato un solo sequel, ovvero Fuga da Los Angeles (LEGGI LO SPECIALE) aveva effettivamente dichiarato che fra tutte le sue opere, sarebbe interessato a esplorare con dei “Capitoli 2” La Cosa, la sua leggendaria pellicola uscita nel 1982 e interpretata da Kurt Russell, e Il Signore del Male, uscito nel 1987 e interpretato da Donald Pleasence e Jameson Parker.

Il regista dice:

Forse un sequel di La Cosa. Forse de Il Signore del male. Posso vedere qualcosa in più di quelle storie. Ma staremo a vedere, non si sa mai in quest’industria. Dico davvero. Circa La Cosa credo ci sia ancora un po’ di storia da raccontare, anche se non ti dirò di cosa si tratti. Ma ci sono effettivamente state delle discussioni circa quello che potremmo fare anche perché, da quanto sappiamo, entrambi i protagonisti principali – Childs [Keith David] e MacReady [Kurt Russell] – sono vivi. Erano vivi alla fine de La Cosa e, magari, lo sono tutt’ora.