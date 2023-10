A distanza di più di 40 anni, un dettaglio del finale de La cosa (LEGGI LO SPECIALE) continua a far discutere i fan. Nella scena conclusiva del cult horror, MacReady (Kurt Russell) e Childs (Keith David) decidono di morire congelati per evitare che un alieno replicante raggiunga il resto del mondo, ma non è ben chiaro se i due siano ancora umani o se siano stati infettati. In precedenza, il direttore della fotografia Dean Cundey aveva suggerito di considerare la luce che si vede negli occhi per capirlo: MacReady sembra averla, mentre Childs no.

In una recente intervista con CB, al regista del film, John Carpenter, è stato allora chiesto un parere sulla questione: “[Cundrey] non ne ha la minima idea“, le sue parole. Il cineasta allora conferma che esiste una risposta, ma non può rivelarla: “Sì, lo so. So chi è la Cosa e chi no alla fine. No… non posso dirvelo. Mi dispiace”.

Vi ricordiamo che, a distanza di 13 anni, il filmmaker è tornato dietro la macchina da presa: dal 13 ottobre, negli Stati Uniti, è disponibile su Peacock la serie John Carpenter’s Suburban Screams. Lo show esplora gli oscuri segreti e il male indicibile che a volte si nasconde sotto la superficie delle strade assolate, dei prati ben curati e dei vicini amichevoli dei sobborghi. Ogni episodio si concentra su una vera storia di terrore, raccontata dalle persone reali che l’hanno vissuta. Oltre ai resoconti di prima mano, questi includeranno rievocazioni cinematografiche, archivi personali e copertura stampa storica della città. Qui potete vedere il trailer.

