Costume Designers Guild Awards 2023: tutti i vincitori

Si è svolta ieri sera la 25 esima edizione dei Costume Designers Guild Awards, i premi del sindacato dei costumisti di Hollywood.

Tra i premiati, i costumisti di Elvis, Everything Everywhere All At Once e Glass Onion: Knives Out, rispettivamente nelle categorie film ambientato nel passato, film fantasy e film contemporaneo. Tra essi gli unici due candidati all’Oscar sono Elvis ed Everything Everywhere All At Once: a questo punto, uno dei due sarà il vincitore. Gli altri tre candidati sono Babylon, Black Panther: Wakanda Forever e La signora Harris va a Parigi.

Un anno fa a dominare i CGDA furono Dune, Crudelia e Il principe cerca figlio. Crudelia vinse l’Oscar. Dal 1999 a oggi, solo due volte l’Oscar non è andato a un film che aveva ricevuto il CDGA come miglior film ambientato nel passato: Mad Max: Fury Road e Black Panther.

Excellence in Period Film

Elvis

Catherine Martin

Excellence in Period Television

The Crown: Ipatiev House

Amy Roberts

Excellence in Contemporary Film

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Jenny Eagan

Excellence in Contemporary Television

Wednesday: Wednesday’s Child is Full of Woe

Colleen Atwood & Mark Sutherland

Excellence in Short Form Design

Yeah Yeah Yeahs: “Spitting Off the Edge of the World” (Music Video)

Natasha Newman-Thomas

Excellence in Variety, Reality-Competition, Live Television

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls: Girl Run That Sh*t Back

Carrie Cramer & Jason Rembert

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Film

Everything Everywhere All at Once

Shirley Kurata

Excellence in Sci-Fi / Fantasy Television

House of the Dragon: The Heirs of the Dragon

Jany Temime