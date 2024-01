Ancora non sappiamo se Paramount, Netflix, una casa cinematografica o uno streamer acquisteranno Coyote Vs. Acme, ma sembra che il doppiatore Eric Bauza sia convinto che nel 2024 vedremo il film al centro delle polemiche dopo che la Warner Bros. lo ha cancellato qualche settimana fa.

Con un messaggio pubblicato sui social, la voce di Wile E. Coyote in persona ha condiviso la prima immagine ufficiale della pellicola, che vede l’iconico personaggio animato accanto a Will Forte, in quella che sembra essere l’aula di un tribunale.

Coyote Vs. Acme, lo ricordiamo, doveva uscire al cinema il 21 luglio 2023 prima che la Warner Bros. lo sostituisse con Barbie rimandandone l’uscita e poi cancellandola definitivamente. Costato 70 milioni di dollari, il film avrebbe fatto risparmiare 30 milioni di dollari in svalutazioni fiscali alla major, cosa che ha causato un putiferio e convinto la major a metterlo in vendita.

