Nei giorni scorsi, la Warner aveva momentaneamente deciso di archiviare Coyote Vs. Acme, film diretto da Dave Green con protagonisti John Cena, Will Forte e un Wile E. Coyote in CGI.

Dopo le reazioni indignate di molti filmmaker, la major è repentinamente tornata sui suoi passi, scegliendo di proporlo ad altri distributori. Durante questa settimana, annuncia ora Deadline, sono dunque in programma delle proiezioni con diversi streamer, per valutare potenziali acquirenti. Tra questi, ci sono Amazon Prime Video, Apple e Netflix, con il primo che pare al momento il concorrente principale.

Secondo quanto riportato, Courtenay Valenti, responsabile della sezione Film, Streaming e Theatrical per Amazon Studios e MGM, è stata infatti una grande sostenitrice e un punto di riferimento per il film quando era presidente della produzione e dello sviluppo di contenuti della Warner Bros. Si attende ora la decisione di Jen Salke, responsabile degli Amazon Studios. Ricordiamo che, durante la pandemia, Prime Video ha acquisito due titoli per famiglie dalla Sony, ovvero Hotel Transylvania 4 e Cenerentola. Al momento, inoltre, lo streamer ha già tre titoli in arrivo che vedranno nel cast John Cena: Heads of State, Ricky Stanicky e Grand Death Lotto.

Coyote Vs. Acme aveva ricevuto il via libera da Toby Emmerich nel dicembre del 2020, quando la direttiva era produrre contenuti esclusivi per la piattaforma streaming HBO Max. Quando David Zaslav ha preso il controllo di WarnerMedia creando in Warner Bros. Discovery, la strategia è cambiata: un film da 70 milioni di budget meritava il grande schermo. Ma, secondo Matthew Belloni, sebbene il regista abbia affermato sui social che i test screening sia andati molto bene, le cose non sarebbero andate proprio così e i dirigenti della Warner si sarebbero allarmati, temendo un flop come Space Jam: A New Legacy (163 milioni in tutto il mondo) in grado di danneggiare il brand. La notizia della cancellazione, però, potrebbe aver ugualmente danneggiato il brand, da cui il cambio di rotta.

