LEGGI ANCHE – The Hunt: Craig Zobel ammette una certa sorpresa per il primo trailer controverso

Secondo quanto riportato da Deadline , regista di The Hunt, dirigerà un nuovo thriller fantascientifico ancora senza titolo prodotto dalla New Line.

Evan Spiliotopoulos (Snake Eyes: G.I. Joe Origins, La bella e la bestia) ha scritto la prima versione della sceneggiatura, mentre Andrea Berloff (Straight Outta Compton) ha firmato l’ultima versione. Purtroppo non ci sono ancora dettagli rilevanti sulla trama del progetto.

Beau Flynn della FlynnPictureCo (Red Notice, Jungle Cruise) si occuperà di produrre il lungometraggio. Scott Sheldon figura invece come produttore esecutivo insieme a Shelby Thomas.

Tra i progetti curati da Craig Zobel troviamo il recente The Hunt ma anche, Sopravvissuti, Compliance, Great World of Sound e ha anche diretto numerose puntate per serie televisive come One Dollar, Mare of Easttown, Outcast, Westworld – Dove tutto è concesso, The Leftovers – Svaniti nel nulla e American Gods.

The Hunt, ricordiamo, è arrivato nelle sale americane lo scorso anno.

Ecco la sinossi:

Il film più discusso dell’anno è un film che nessuno ha visto… ancora. Dodici estranei si svegliano in una radura. Non sanno dove si trovano né come ci sono arrivati. Non sanno che sono stati scelti… con uno scopo ben preciso… La Caccia. Nell’ombra di una oscura teoria cospirazionista su internet, un gruppo di persone appartenenti all’elite si riunisce per la prima volta nella remota Manor House per cacciare dei normali americani per sport. Ma il piano dell’elite è destinato a saltare, perché uno dei Cacciati, Crystal (Betty Gilpin), conosce il gioco dei Cacciatori meglio di loro. Ribalta il tavolo e li caccia uno a uno, facendosi strada verso la misteriosa donna (Hilary Swank) al centro di tutto.

Cosa ne pensate di questo misterioso progetto sci-fi di Zobel? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!