Arriverà nei cinema a fine settembre The Creator, action sci-fi diretto da Gareth Edwards (GUARDA IL TRAILER). Ambientato in un mondo post-apocalittico, il film racconta di una guerra tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale. Durante la partecipazione ad un panel di Collider al Comic-Con (via ScreenRant), il regista ha condiviso alcune informazioni sulla nuova tecnologia utilizzata durante le riprese.

Si tratta in particolare di una camera nota come FX3, che permette di ottenere un aspetto da film in pellicola con risoluzione IMAX. Edwards e la sua troupe hanno anche girato spesso al chiaro di luna, riducendo al minimo i fari enormi e affidandosi invece a luci a LED utilizzate come un microfono ad asta. Tutti elementi che hanno permesso di ottenere una “grande portata cinematografica” a un prezzo più contenuto.

The Creator è interpretato da John David Washington (Tenet), Gemma Chan (Eternals), Ken Watanabe (Inception), Sturgill Simpson (Io e Lulù), l’esordiente Madeleine Yuna Voyles e la vincitrice dell’Academy Award® Allison Janney (Tonya). Ecco la sinossi completa:

In una guerra futura tra la razza umana e le forze dell’intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di una bambina.

Cosa ne pensate della nuova tecnologia usata in The Creator? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

