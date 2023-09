The Creator, il thriller fantascientifico diretto da Gareth Edwards prodotto dai 20Th Century Studios, arriverà questo fine settimana nei cinema di tutto il mondo con Disney (Italia inclusa).

Durante gli impegni stampa per la pellicola al regista è stato chiesto se abbia intenzione di realizzare un sequel di The Creator. Cosa che, a quanto pare, tende a escludere.

Abbiamo girato molto materiale. Abbiamo girato parecchio. E guarda, mi piacerebbe davvero tornare in questo mondo. Ci sono così tante cose che non ho potuto fare e che mi piacerebbe assolutamente fare. Sai, la mia ragazza è una grande fan della serialità, quando ci sediamo a cena o sul divano, lei vuole guardare serie TV. Io voglio guardare film. L’altro giorno ho pensato su quale sia il mio problema con le serie. E ci ho riflettuto. Mi sono reso conto che la mia parte preferita di una storia è la fine. La mia parte preferita di una barzelletta è la battuta finale. E quindi voglio che sia una cosa autocontenuta. Quindi è un problema non da poco. Se qualcuno venisse da me e dicesse: “Vogliamo un sequel”, sarebbe un problema davvero bello da avere. Ma non è nei piani. No.