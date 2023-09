Mancano pochi giorni all’arrivo nelle sale di The Creator, il film sci-fi diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One: a Star Wars story) e prodotto dai 20Th Century Studios.

Il film racconta la storia di Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan) che viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l’inafferrabile architetto dell’avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra… e all’umanità stessa. Joshua e la sua squadra di agenti d’élite oltrepassano le linee nemiche nel cuore oscuro del territorio occupato dall’IA solo per scoprire che l’arma apocalittica, che è stato incaricato di distruggere, è un’IA con le sembianze di una bambina.

E di IA, o meglio, di come la “sua” IA e i suoi robot si differenzino da quelli di un cult come Terminator di James Cameron, ha discusso proprio Gareth Edwards durante gli impegni stampa di The Creator.

Ecco la sua riflessione:

Adoro Terminator, quindi siamo letteralmente seduti sulle spalle di un gigante. Stiamo realizzando un film sull’IA. Quello che mi interessava davvero fare e che sembrava fosse ciò che potevamo effettivamente raccontare era quanto umani fossero tutti i personaggi. È divertente: gli attori arrivano sul set e devono interpretare un robot e mi domandano: “Come si muove il robot? In che modo parla?”. E io rispondevo: “No, no, no, no, no, no, no. Dimenticatelo, non siete dei robot. Siete umani. Questi robot pensano di essere umani.” Dovevano far finta che non fosse un film di fantascienza. E, alla fine, ho smesso di dire alle persone se fossero IA o no. Non volevo che si comportassero in modo diverso perché magari interpretavano un robot. Volevo che fosse tutto completamente naturale. La cosa fantastica del lavorare con Industrial Light Magic è che siamo stati in grado di aspettare fino alla post-produzione e non abbiamo dovuto usare quei ridicoli costumi con tutti i puntini addosso. Quindi potevamo fondamentalmente guardare il film e dire: “Fallo diventare un robot, rendi quella persona un’IA”.

Poi aggiunge:

Le mie parti preferite nel film sono quando c’è un robot che sta solo fumando o fa qualcosa come la farebbe un bambino o fa qualcosa che vedresti in un film di Terrence Malik, ma siamo in zona James Cameron. È come se i due avessero avuto un figlio o qualcosa del genere. Quello era l’obiettivo finale di ciò che stavamo cercando di ottenere.

The Creator sarà nei cinema italiani a partire dal 28 settembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Gareth Edwards su The Creator? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate