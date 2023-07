Il creatore di Deadpool Rob Liefeld, non ha dubbi: è stato Hugh Jackman con il suo Wolverine a rendere più semplici le cose all’Iron Man di Robert Downey Jr.

Liefeld ne ha discusso lo scorso fine settimana al Comic-Con spiegando così il suo punto di vista:

Non avresti avuto Robert Downey Jr. senza Hugh Jackman. Se Wolverine non avesse funzionato bene in X-Men… Ricordo che la FOX mi fece partecipare a una proiezione anticipata di X-Men circa un mese prima dell’uscita. Mostrarono il film a circa 50, 60 persone. Sono andato a Los Angeles e non potevo crederci perché avevo sentito storie orribili. Pensavo che il film fosse a basso costo. Ma wow, quel film avrebbe funzionato. Avevano fatto quello che serviva per soddisfare la curiosità del pubblico dell’inizio 2000. I personaggi funzionavano, la chimica c’era, Xavier, Magneto, ma era Hugh Jackman a fungere da surrogato del pubblico in quel film, non trovi? Entra nella storia, lo scoprono, scopre gli X-Men, fanno un tour della scuola. Ho pensato che fosse una perfetta introduzione a questo mondo. Ma se Hugh Jackman, poiché Wolverine era il personaggio più popolare al mondo in quel momento, se lui non fosse funzionato bene, non ci saremmo trovati al punto in cui ci troviamo oggi, se la Marvel e la FOX non avessero fatto Wolverine nel modo giusto. E Hugh Jackman merita di sentirselo dire, dovremmo dirglielo tutto il tempo.