Un mese fa vi annunciavamo che i creatori di Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, sono al lavoro per la Paramount su uno spin-off di Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off) cult del 1986 diretto da John Hughes (qui tutti i dettagli).

Il film si intitolerà Sam and Victor’s Day Off e racconterà l’avventura di un giorno dei parcheggiatori che, nella pellicola originale, portano la Ferrari dei protagonisti a fare un giro.

In occasione dell’uscita della quinta stagione della serie Netflix, Hurwitz e Heald hanno spiegato a Variety da cosa nasce l’idea dello spin-off e come si approcceranno al film originale:

Hurwitz: Siamo figli degli anni ’80. Quando parliamo delle esperienze cinematografiche fondamentali della nostra vita, c’è un periodo di cinque anni, dall’83 all’88, in cui molti di quei film sono stati per noi fondamentali. Una pazza giornata di vacanza è stato un momento importante della nostra vita. Ci piacciono i viaggi secondari. Nel film c’è un grande desiderio che si realizza con questi due parcheggiatori che portano questa fantastica Ferrari a fare il giro definitivo. Li vediamo solo di sfuggita mentre partono, superano una collina gigantesca, fanno volare l’auto e poi la restituiscono. Cosa sta succedendo nelle loro vite? Sembra che stiano vivendo un’esperienza molto diversa da quella di Ferris [Bueller, protagonista del film], che vive nell’estrema periferia. Cosa può averli portati ad avere bisogno di quell’auto, a volerla e a prenderla? Quando si iniziano a dipanare tutti i fili, nascono molte idee. Siamo entusiasti di raccontare una storia molto diversa che si svolge a Chicago in quel giorno e che non cerca di riproporre Una pazza giornata di vacanza. Stiamo solo cercando di aggiungervi qualcosa; non stiamo cercando di spingere a forza la nostalgia in gola a qualcuno. Amiamo e rispettiamo i film di cui tutti dicono che sono intoccabili, e questo non vuole in alcun modo toccare o fare casini con Una pazza giornata di vacanza.

Heald: Non ci interessa rifare qualcosa. Ci piace così tanto che vogliamo esplorarlo di più. L’analogia con Cobra Kai è iniziata con [l’idea di far vedere] un punto di vista che non avete mai visto. In Karate Kid, cosa succederebbe se foste nei panni di Johnny? Ti fa guardare a Karate Kid in modo diverso e divertente. Mantiene vivo quel film in un modo diverso. Se le cose dovessero funzionare con questo film, sarebbe simile a quello che abbiamo visto in Karate Kid.