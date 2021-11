sarà presto impegnato come protagonista e regista di

Nell’attesa l’attore è tornato ad allenarsi in palestra, come testimoniato da un video diffuso in rete nelle scorse ore.

Potete vedere il video qua sotto:

Tempo fa, Michael B Jordan ha così commentato la notizia che Sylvester Stallone non tornerà nei panni di Rocky in Creed 3:

Credo che sia stato Sly a far sapere che non sarebbe tornato, ma credo che la sua essenza e il suo spirito ci saranno sempre, ci sarà sempre un pizzico di Rocky in Adonis.

Ma comunque, questo è il franchise di Creed, e vogliamo che d’ora in avanti la storia ruoti attorno a lui. Ci sarà sempre rispetto e amore per quello che [Stallone] ha costruito, ma vogliamo davvero concentrarci su Adonis d’ora in poi e sulla famiglia che ha creato. Spero che possiate apprezzare quello a cui sto pensando e quello che bolle in pentola. Credo si tratterà di qualcosa di speciale.