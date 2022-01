Le riprese disono partite e Michael B. Jordan, che è stato fotografato sul set ad Atlanta, questa volta sarà sia il protagonista della pellicola che il regista.

Grazie al Daily Mail possiamo dare uno sguardo alle poc’anzi citate foto di Michael B. Jordan. Non dovete fare altro che cliccare qui. Lo scorso dicembre la star aveva potuto parlare di questo suo esordio dietro alla macchina da presa definendolo come un sogno che si stava per realizzare. Trovate la sua dichiarazione in questo articolo.

Il primo Creed ha incassato, in tutto il mondo, 173 milioni di dollari a fronte di un budget di 35, mentre il secondo 214 milioni a fronte di un costo di produzione leggermente superiore di circa 50.

Come già annunciato durante l’uscita del secondo capitolo, non ritroveremo Sylvester Stallone nei panni di Rocky Balboa.

Creed 3 arriverà nei cinema americani nel week-end del Ringraziamento del 2022.

