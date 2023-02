Creed III: le prime recensioni promuovono il debutto alla regia di Michael B. Jordan

È scaduto l’embargo sulle recensioni di Creed III, atteso film con Michael B. Jordan e Jonathan Majors in uscita a inizio marzo nelle sale.

Con circa 40 recensioni, il film è a quota 87% su Rotten Tomatoes, di poco superiore (per il momento) al secondo capitolo.

Ecco alcuni estratti:

ComicBook.com: “Con Creed III, la saga è riuscita nell’intento di Adonis, visto che ci ritroviamo un film che esce dall’ombra di Balboa e Stallone e che si sottrae dai luoghi comuni dei film drammatici sullo sport per approfondire il cuore del nostro protagonista, esaltando la tensione attraverso il ritratto dell’atletismo”.

The Hollywood Reporter: “Jordan usa il pieno potere dell’IMAX per dirigere delle scene di combattimento strepitose. […] Jordan prende in prestito dal mondo degli anime per realizzare delle coreografie degli incontri — assieme alla sua squadra — come si farebbe con una danza moderna. Ci dà modo di vedere il ring dal punto di vista di ogni personaggio, per farci trovare nella loro mente mentre pianificano la prossima mossa. Questi guizzi delizieranno certamente i fan della saga, anche se la storia – il motivo per cui continuano a seguire Adonis dentro e fuori dal ring – ci delude”.

Entertainment Weekly: “Creed III soffre una certa mancanza di peso e specificità nella sua struttura narrativa, […] ma è spesso meglio del melodramma forzato del film precedente”.

The Guardian: “Mentre il mondo sta ancora scrollando le spalle per il debole terzo film di Ant-Man, la prossima settimana riserva un necessario balsamo, un sequel raro che arriva vicinissimo a ristabilire la fede nel valore e nella legittimità della saga. […] Sebbene la saga potrebbe non raggiungere i livelli del primo Creed (un equilibrio quasi perfetto di cuore, testa e pugni), è immensamente soddisfacente vedere sequel realizzati con scopi veri e cura”.

Polygon: “Nel suo debutto alla regia, Jordan, che si definisce un grande fan di anime e manga, apporta allo spin-off un impianto cinematografico mai visto prima, espandendo il linguaggio visivo dei film di Hollywood sul pugilato in modi notevoli. […] La parte migliore è il desiderio di raccontare una storia incentrata sul personaggio che non ripeta gli snodi dei film di Rocky, alla stregua di quanto Creed e Creed II ricalcassero Rocky e Rocky IV”.

Variety – Se Creed III si rivelerà l’ultimo film di Creed sarà un finale molto soddisfacente. In caso contrario, terrà alto il livello.