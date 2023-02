Creed 4 è “certo” secondo Michael B. Jordan, in sviluppo degli spin-off

In attesa di Creed III, in arrivo il prossimo marzo, si pensa già al futuro della saga con Creed 4.

In una recente intervista con IGN Michael B. Jordan – regista del terzo capitolo – ha ammesso che Creed 4 è “certo”, prima di aggiungere che altri spin-off sono decisamente possibili:

Voglio semplicemente espandere l’universo di Creed entro limiti ragionevoli, ma aspettatevi di certo altre cose legate a Creed, questo è certo.

La scorsa estate, ricordiamo, abbiamo appreso che la saga di Rocky sarebbe andata avanti con un altro spin-off, questa volta incentrato sulla famiglia Drago.

Robert Lawton è stato infatti ingaggiato per scrivere il film che si concentrerà su Ivan Drago (Dolph Lundgren), apparso per la prima volta in Rocky IV nel 1985, e suo figlio Viktor Drago (Florian Munteanu) che ha fatto il suo debutto in Creed 2 nel 2018.

Creed III sarà nei cinema italiani il 2 marzo 2023. Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad

