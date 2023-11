Ospite a un evento a Los Angeles organizzato da Deadline, il produttore Irwin Winkler ha confermato che Creed 4 è in sviluppo e sarà diretto da Michael B. Jordan, interprete del protagonista e già dietro la macchina da presa del precedente capitolo. Ecco le sue parole:

Winkler ha poi riflettuto sul successo di Creed III:

Michael e il team creativo hanno avuto fin dall’inizio la splendida visione di creare un’esperienza completamente nuova e diversa per questo film. Doveva essere saldamente ancorato a ciò che tutti noi [conosciamo] dei film di Creed e Rocky… doveva avere grande azione, pugilato, ma abbiamo anche esaminato davvero il tipo di film che stavamo facendo. E molto di questo, i primi giorni con Michael, sono stati dedicati alla definizione del nostro modo di vedere il personaggio di Damian, ed è per questo che credo che tutti abbiano reagito alla profondità, non solo nel copione, ma anche sullo schermo. Si passa metà del film a provare profondo affetto per lui e a comprendere la sua vulnerabilità.