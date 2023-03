Creed III: in un cinema francese scoppia una zuffa dopo una proiezione del film

Dopo una proiezione di Creed III in un cinema francese ieri sera, alcune persone sono arrivate alle mani come si vede in un filmato diventato virale su Twitter.

A quanto pare, come descritto dalla persona che ha condiviso i video, tutto sarebbe stato scatenato dall’uso di un cellulare durante la proiezione.

“La ragazza che salta tra le poltrone all’inizio del video ha torto” si legge. “Era al telefono durante il film e non ha accettato i rimproveri“.

Faut savoir que celle qui saute au début est en tord, elle était au téléphone pendant le film et elle acceptait pas les remarques elle s’est manger pop corn jus dans la tête d’où son saut et en plus elle a perdue la bagarre 🤣🤣 pic.twitter.com/qJKLuV9Avo — 𝕃𝕖 𝕧𝕚𝕖𝕦𝕩 🥷🏾 (@AmiiD92i) March 2, 2023

Ecco anche un altro video:

Encore des meufs qui s'embrouillent à la séance de creed 3 pic.twitter.com/zSA1nJAkgi — 100% RUE🏢🔞® (@amineriree) March 2, 2023

Creed III è nei cinema italiani dal 2 marzo. Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad.

