Come raccontato durante un’intervista con Screen Rant per la promozione di Creed III, Michael B. Jordan ha parlato con Bradley Cooper e Jon Favreau in cerca di consigli legati alla regia.

Con il terzo capitolo della saga spin-off di Rocky, infatti, l’attore ha debuttato dietro la macchina da presa:

C’è stata tanta preparazione, ci sono stati tanti storyboard. Ho parlato con Bradley Cooper e Jon Favreau, perché era molto importante per me avere il punto di vista degli attori registi. Volevo avere il loro parere sull’ansia legata all’esigenza di dirigere mentre sei in scena. […] Ho dovuto trovare quell’equilibrio tra quando reciti e quanto non lo fai, ho dovuto capire come dare alla troupe e al cast quello di cui avevano bisogno in modo che facessero quello che dovevano fare. È servito per togliermi tuta quell’ansia, tutto quel peso dalle spalle.