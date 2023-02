Sul red carpet di Creed III, il film diretto e interpretato da Michael B Jordan, si è svolto un “siparietto” che ha visto coinvolti lo stesso Jordan e una reporter. Una reporter con cui ci sono dei trascorsi dato che la conduttrice del radio show The Morning Hustle è andata – per un periodo – a scuola con la star.

In quei giorni, spiega la reporter, tutti prendevano in giro Michael Bakari Jordan per il suo nome, sostanzialmente quasi identico a quello di Michael Jeffrey Jordan, il leggendario cestista dei Chicago Bulls.

Flash forward al red carpet di Creed III: Michael B. Jordan si ricordava benissimo della cosa e non ha certo evitato di sottolinearla (fra il divertito e l’infastidito).

Per scoprire come sia andato l’incontro fra i due non vi resta che guardare il video qua sotto:

Creed III sarà nei cinema italiani il 2 marzo 2023, che ne dite del trailer finale? Nel cast anche Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu, Mila Kent, Phylicia Rashad.

FONTE: NME