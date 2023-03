Creed: l’universo punta a espandersi, in sviluppo una serie anime e diversi spin-off

Dopo l’ottimo debutto al botteghino, si fa sempre più roseo il futuro di Creed, nato come spin-off di Rocky e diventato a tutti gli effetti una saga a sé stante, soprattutto dopo l’ultimo capitolo ora in sala.

Deadline riporta in esclusiva che che nel corso dell’ultimo anno Michael B. Jordan sarebbe stato protagonista di una serie di incontri “esplorativi” con Amazon (che ha acquisito la MGM) per allargare i confini della saga.

Le discussioni sono ancora in corso e nulla è stato deciso, ma a quanto pare in sviluppo ci sarebbe una serie anime (vista la grande passione di Jordan) e alcune serie televisive. Ci sarebbe inoltre un potenziale progetto incentrato su Amara, la figlia di Adonis interpretata dall’attrice sorda Mila Davis-Kent in Creed III, senza contare il film sulla famiglia Drago già annunciato.

Ci sarebbero poi state delle discussioni sulla saga di Rocky e sull’idea di esplorare le origini del celebre pugile. Se si dovesse decidere di investire in quel senso, Sylvester Stallone tornerebbe a essere coinvolto.