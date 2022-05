Crimes of the Future

In occasione di una conferenza stampa al Festival di Cannes (via Insider ),ha parlato di, e nello specifico di come sia stato vedersi sul grande schermo alla premiere del film diretto da David Cronenberg.

L’attrice ha ammesso che non aveva ben chiaro cosa stesse succedendo sul set durante la produzione, e di averlo detto al regista:

Gli ho detto che non avevo idea di che cosa trattasse questo film, ma che ero curiosa di scoprirlo.

Ha poi svelato di aver poi capito tutto una volta visto il film:

Noi attori abbiamo trascorso ogni singolo giorno a dire: “Ma che caz*o stiamo facendo?”. Poi ieri sera ho visto film e tutto mi è stato perfettamente chiaro. È così rivelatorio… sembra quasi di sventrare organi quando realizzi qualcosa, e se non ti sembra così non vale la pena farlo.

Crimes of the Future è prodotto da Robert Lantos ed è stato scritto dallo stesso Cronenberg (è la prima volta che il regista scrive un suo film dai tempi di eXistenZ, datato 1999).

