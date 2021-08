Sono iniziate ufficialmente in Grecia le riprese di, il nuovo film di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart. A loro si aggiungono, viene annunciato oggi, anche Tanaya Beatty (“Yellowstone”) e Nadia Litz (“Big Muddy”) assieme a Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Yorgos Karamichos e Yorgos Pirpassopoulos. La produzione è partita ad Atene, e proseguirà fino al 10 settembre

“Stiamo iniziando a girare Crimes of the Future, le riprese di questa nuova avventura con David Croneberg sono partite da due giorni e ho la sensazione che siamo entrati in una storia che ha scritto con Samuel Beckett e William Burroughs, se possibile,” ha commentato Mortensen. “Siamo stati trascinati in un mondo che non è come il nostro o qualunque altro, eppure ci sembra stranamente familiare, immediatamente e decisamente credibile. Non vedo l’ora di vedere dove andremo a finire”.

Prodotto da Robert Lantos, il film è scritto dallo stesso Cronenberg (è la prima volta che il regista scrive un suo film da eXistenZ, del 1999). Neon si occuperà della distribuzione negli Stati Uniti. Alla scenografia ci sarà Carol Spier, mentre alla colonna sonora ci sarà Howard Shoer, Douglas Koch sarà il direttore della fotografia, Mayou Trikerioti sarà costumista.

Questo quello che sappiamo della trama:

Il film sarà ambientato in un futuro non troppo lontano, dove il genere umano si sta ambientando a vivere in un mondo sintetico. Quest’evoluzione costringe gli umani oltre il proprio stato naturale in una metamorfosi, alterando la loro biologia. Sebbene alcuni accolgano il potenziale senza limiti del transumanesimo, altri cercano di limitarlo. Ad ogni modo, la Sindrome dell’Evoluzione Accelerata di sta diffondendo rapidamente. Saul Tenser è un artista molto amato che ha deciso di accogliere la Sindrome dell’Evoluzione Accelerata, vedendo nascere nuovi inattesi organi dentro il suo corpo. Assieme alla sua partner Caprice, Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo cui i suoi leali follower possono assistere in un teatro, dal vivo. Ma quando sia il governo che una strana sottocultura se ne accorgono, Tenser è costretto a riflettere su quale sarebbe la sua performance più sconvolgente.

Crimes of the Future era il titolo di un film del 1970 dello stesso David Cronenberg, in cui un direttore di una clinica dermatologica cercava il suo mentore nel bel mezzo di una pandemia che uccideva le donne.

Fonte: Variety