Spider-Man: No Way Home

Cristo Fernández, l’interprete di Dani Rojas in Ted Lasso, la popolare serie TV disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus, ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe in una delle scene post-crediti di Spider-Man: No Way Home.

Nello specifico si trattava di quella con l’Eddie Brock di Tom Hardy. Potete vederla qua sotto:

Nel corso di un incontro stampa, Cristo Fernández ha spiegato che non gli dispiacerebbe tornare ad avere a che fare col mondo Marvel:

Mi piace pensare che ci sia un futuro per me, ma non mi è stato detto nulla. Mi piace ascoltare le reazioni dei fan quando vedono No Way Home. È stato visto da un sacco di gente. Ho un sacco di amici che guardano i film della Marvel e io non avevo detto a nessuno che comparivo e così, quando alla fine mi hanno visto, hanno urlato “Il calcio è vita!” e “Ah, ma quello è Dani Rojas!”. Sono così grato per queste reazioni! Spero che il mio barista possa diventare un Super Barista! O che magari Brock possa restare con lui un po’. O, visto che ne parlavo con Brett Goldstein, magari il mio Super Barista finirà per preparare dei cockatil per Ercole.

Poi parlando proprio dell’apparizione della co-star – nonché co-scrittore – di Ted Lasso Brett Goldstein nei panni di Ercole nella post-crediti di Thor 4 Cristo Fernández dice:

Sono stato così felice per lui. Super felice, davvero! Appena è uscito il film gli ho mandato un messaggio e lui si è fatto una risata. Sono stato felice di vederlo comparire! Spero che ci sia spazio per altra roba, sono sicuro che ci sia. Non ci ha detto niente, ma, d’altro canto, è Ercole no? Deve ricomparire!

