Quando, qualche settimana fa, è arrivato online il primo trailer di, il live action conincentrato sulla popolare villain de La carica dei 101, in molti hanno notato delle somiglianze tanto conquanto con, la pellicola di Todd Phillips con Joaquin Phoenix. C’è anche ci ha realizzato un video mash-up per sottolineare come la costruzione stessa del trailer di Crudelia fosse perfettamente sovrapponibile a quello di Joker appunto.

La questione ha preso talmente piede che è stata affrontata dalla diretta interessata, Emma Stone, e dal regista di Crudelia, Craig Gillespie, in un’intervista realizzata con TotalFilm, il popolare magazine inglese che dedica la sua prossima copertina proprio alla pellicola Disney.

L’attrice spiega, facendosi anche una risata nell’intervista concessa via Zoom:

È difficile etichettare come cattiva una persona quando vedi come inizia la sua storia. Sarà differente da Joker sotto molti aspetti. Posso capire perché si possano vedere dei paralleli, ma non mi paragonerei mai a Joaquin Phoenix. Magari fossi più come lui!

Aggiunge il regista:

Ci sono delle profonde questioni emotive con cui Crudelia ha a che fare che la spingono di più verso il suo lato oscuro. Per cui, da quel punto di vista, potremmo dire che è simile. Per il resto è un’altra cosa. È un reframe del personaggio in cui è sì importante mostrare i suoi lati oscuri, ma in cui deve esserci anche divertimento, umorismo. Ci sono battute, c’è tutto un ritmo così profondamente differente da Joker.

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall’attrice due volte premio Oscar® Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Cruella.

Crudelia è diretto da Craig Gillespie (Tonya) e prodotto da Andrew Gunn (Quel pazzo venerdì), Marc Platt (Il ritorno di Mary Poppins) e Kristin Burr (Ritorno al Bosco dei 100 Acri), mentre Emma Stone e Michelle Wright (Baby Driver – Il genio della fuga) sono le produttrici esecutive. La costumista due volte vincitrice del premio Oscar Jenny Beavan (Mad Max: Fury Road, Camera con vista) ha creato gli affascinanti e fantasiosi costumi.

Il film sarà disponiile a partire dal 28 maggio con accesso VIP su Disney+ e al cinema (dove possibile).

FONTE: TotalFilm / GamesRadar