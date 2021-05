Continua la corsa dial box-office italiano: venerdì il film Disney ha cominato la classifica incassando altri 77mila euro, ottenendo la seconda miglior media della top-10 (diciamo pure la prima, visto che la migliore è la riedizione di Caro Diario disponibile in una sola sala) e salendo così a 192mila euro in tre giorni. Ricordiamo che da ieri il film è disponibile anche in streaming a pagamento. Oggi e domani, comunque, dovrebbe premere l’acceleratore anche se non è chiarissimo quanto possa attirare le famiglie.

Seconda posizione per The Father, che incassa altri 34mila euro e sale così a 120mila euro complessivi. Il cattivo poeta, al terzo posto, incassa quasi 20mila euro e sale a 314mila euro complessivi. Quarto posto per Un altro giro, con 16mila euro e un totale di quasi 250mila euro, mentre Il Sacro Male chiude la top-five con quasi 11mila euro e un totale di 160mila euro.

Al sesto posto Nomadland incassa novemila euro, salendo a quasi 1.3 milioni di euro, mentre al settimo Freaky incassa 6800 euro e sale a 11.600 euro complessivi. 100% Lupo, all’ottavo posto, incassa 5800 euro e sale a 119mila euro complessivi. Chiudono la classifica Rifkin’s Festival, ora a 463mila euro, e Caro Diario, salito a 72mila euro.

Gli incassi complessivi di ieri sono stati 201.564 euro, con 31.046 presenze.

INCASSI ITALIA 29/5/2021

CRUDELIA – € 77.640 / € 192.786 THE FATHER – € 34.303 / € 120.069 IL CATTIVO POETA – € 19.903 / € 314.306 UN ALTRO GIRO – € 16.576 / € 247.149 IL SACRO MALE – € 10.965 / € 160.546 NOMADLAND – € 9.116 / € 1.296.011 FREAKY – € 6.840 / € 11.620 100% LUPO – € 5.879 / € 119.107 RIFKIN’S FESTIVAL – € 5.405 / € 463.226 CARO DIARIO – € 2.662 / € 72.806

Fonte: Cinetel