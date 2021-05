a dominare la classifica italiana giovedì – come prevedibile, il film Disney si mantiene al primo posto e si prepara a guidare l’intero weekend nei cinema del nostro paese. Ieri l’incasso è stato di 53mila euro in oltre 500 schermi, per un totale di 114mila euro in due giorni.

Vola al secondo posto The Father – Nulla è come sembra, che dopo aver sorpreso con un’ottima media per sala nella settimana in cui è uscito in una manciata di cinema in lingua originale ora è disponibile in quasi 240 schermi con la versione in italiano e incassa 25mila euro (e ancora la miglior media, anche se di pochissimo), per un totale di 85mila euro.

Scende al terzo posto Il cattivo poeta, che incassa altri 15mila euro e sale così a 294mila euro. Al quarto posto Un altro giro incassa 13mila euro e sale a 230mila euro complessivi, mentre chiude la top-five Il sacro male, con circa 8200 euro e un totale di quasi 150mila euro.

Debutta all’ottavo posto in classifica Freaky: uscita solo in una trentina di cinema, la commedia horror incassa 4700 euro.

Complessivamente ieri sono stati incassati 150mila euro in circa 1700 sale. Crudelia ha raccolto circa un terzo degli incassi in poco meno di un terzo degli schermi. Il paragone con le riaperture dopo il primo lockdown continua a essere difficile, perché all’epoca (parliamo di metà luglio 2020) i cinema aperti erano molti meno, e non vi erano nuove uscite di rilievo.

INCASSI ITALIA 27 MAGGIO 2021

CRUDELIA – € 53.554 / € 114.768 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 25.971 / € 85.482 IL CATTIVO POETA – € 15.517 / € 294.252 UN ALTRO GIRO – € 13.617 / € 230.574 IL SACRO MALE – € 8.252 / € 149.581 NOMADLAND – € 7.745 / € 1.286.783 RIFKIN’S FESTIVAL – € 5.147 / € 457.591 FREAKY – € 4.780 / € 4.780 100% LUPO – € 3.712 / € 113.217 HONG KONG EXPRESS – € 1.860 / € 8.830

Fonte: Cinetel