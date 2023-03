Cruel Intentions: Sarah Michelle Gellar parla della reazione della madre di Selma Blair al loro bacio

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Sarah Michelle Gellar ha ricordato il bacio con Selma Blair in Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, film del 1999 scritto e diretto da Roger Kumble.

L’attrice ha parlato nello specifico della reazione della madre della collega:

Io e Selma abbiamo vinto un MTV Movie Award per il miglior bacio. Non dimenticherò mai la reazione della madre di Selma: “Era necessario usare tutta quella lingua?”. Lo ripete sempre. Credo che quello con Selma sia il miglior bacio che abbia mai dato sullo schermo.

Qualche anno fa, ricordiamo, le due attrici hanno provato a ricreare il bacio, come potete vedere qui.

