Grazie a Deadline abbiamo appreso che la Warner Bros ha fissato la data di uscita di, il nuovo film diretto e interpretato da. La pellicola sarà nei cinema americani – e in streaming su HBO Max – a partire dal 22 ottobre.

La notizia del termine delle riprese del lungometraggio è arrivata a inizio gennaio.

Clint Eastwood, classe 1930, nel bel mezzo di una pandemia, è riuscito a completare in ogni caso il suo Cry Macho ed è dunque diventata la star più anziana a dirigere e interpretare un film.

L’ultimo film diretto da Clint Eastwood, Richard Jewell, è uscito nei cinema italiani il 16 gennaio del 2020 (ecco la nostra scheda). Il lungometraggio in questione è stato preceduto, nel 2019, da Il corriere – The Mule (ecco la nostra scheda) anche interpretato dal gigante del cinema americano.

Il lungometraggio era stato annunciato lo scorso autunno, quando ancora non aveva neanche ricevuto il via libera ufficiale da parte dello studio: cosa che appariva comunque scontata, considerato che Clint Eastwood collabora stabilmente da decenni con la major tanto che gli uffici della sua casa di produzione, la Malpaso, sono situati proprio all’interno dei lot della Warner a Burbank.

La pellicola è prodotta da Al Ruddy e Jessica Meier insieme a Tim Moore e alla Malpaso di Eastwood. N. Richard Nash, autore del romanzi Cry Macho, ha lavorato anche alla sceneggiatura insieme a Nick Schenk (già responsabile degli script di altri due film del regista, Gran Torino e Il corriere – The Mule).

Clint Eastwood vestirà i panni di un’ex star di rodeo diventato poi un fallito allevatore di cavalli che, nel 1978, accetta un lavoro da un ex capo che lo incarica di riportare a casa suo figlio, lontano dalla sua madre alcolizzata. Durante il loro viaggio dal Messico rurale al Texas, i due si ritroveranno a dover fare i conti con delle sfide impreviste e il disincantato e stanco cavaliere potrebbe trovare una possibilità di redenzione insegnando al ragazzo cosa significhi davvero essere un brav’uomo.

Cry Macho, come tutti gli altri lungometraggi del listino Warner del 2021, verrà distribuito sia al cinema che in streaming su HBO Max negli Stati Uniti. In questo caso, come vi abbiamo detto qualche riga fa, la data d’esordio scelta dallo studio è quella del 22 ottobre.