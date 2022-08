D23 Expo: i dettagli delle presentazioni della Disney, dei Marvel Studios e della Lucasfilm

Dopo il San Diego Comic-Con, c’è grande attesa per la D23 Expo, la convention che si terrà dall’8 al 10 settembre ad Anaheim, in California.

Grazie a un comunicato sul sito ufficiale apprendiamo i primi dettagli sulle giornate ricche di annunci.

Venerdì 9 settembre all1:30 di notte (ora italiana) gli ospiti potranno scoprire dettagli, primi sguardi, anteprime, sorprese e annunci riguardo i titoli di prossima uscita al cinema e su Disney+ di Disney Live Action, Pixar Animation Studios e Walt Disney Animation Studios.

Un altro evento imperdibile si svolgerà nella Sala D23 sabato 10 settembre alle ore 19:00 (ora italiana) visto che sul palco ci saranno registi, attori e ospiti speciali dei Marvel Studios che affiancheranno la Lucasfilm per presentare titoli cinematografici e Disney+.

“Con uno sguardo dietro le quinte agli speciali, i film e le serie più attese di questi studi, gli ospiti vedranno sequenze esclusive e saranno i primi a scoprire cosa c’è in cantiere” si legge in proposito.

Sempre sabato 10 settembre ci sarà il panel Marvel Comics: Celebrating 60 Years of the Amazing Spider-Man, per celebrare i 60 anni di Spider-Man, anche se in questo caso l’appuntamento sarà sul Backlot stage.