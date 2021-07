LEGGI ANCHE – Biancaneve: Rachel Zegler sarà la protagonista del nuovo film Disney

(La Sirenetta),(da La Principessa e il ranocchio) e(Aladdin) hanno ispirato dei nuovi outfit targati Hot Topic (realizzati in collaborazione con Disney e Her Universe) e ispirati proprio alle suddette principesse Disney.

Potete vedere le immagini dei vestiti qua sotto:

Ricordiamo che attualmente la Disney sta sviluppando un film in live-actio su La Sirenetta e ha messo in cantiere anche un nuovo film su Biancaneve. Ecco le informazioni su quest’ultimo progetto:

A occuparsi dello script troviamo Erin Cressida Wilson, autrice della sceneggiatura dell’adattamento della Ragazza del Treno.

Rachel Zegler, che presto vedremo in West Side Story di Steven Spielberg e tra un paio d’anni in Shazam – Fury of the Gods, sarà la protagonista.

Il film sarà un musical con nuove canzoni e una storia più ampia e sviluppata rispetto all’originale. A scrivere le canzoni Benj Pasek e Justin Paul, autori delle canzoni di La La Land. Alla produzione Marc Platt, di recente al lavoro su Il ritorno di Mary Poppins.

Come noto, dopo il classico animato del 1937 sono stati diversi gli altri adattamenti cinematografici della fiaba dei Fratelli Grimm, tra cui Biancaneve e Biancaneve e il Cacciatore.

Ricordiamo poi che Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone. Le riprese sono attualmente in corso in Sardegna.

