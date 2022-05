Lucia Pittalis MakeArt è quesi definibile una Mystica degli X-Men, in quanto riesce a trasformarsi in qualsiasi personaggio, anche se con l’ausilio di make up e non a causa di una mutazione genetica.

L’artista italiana riesce a trasformarsi in qualsiasi personalità del mondo dello spettacolo e non solo grazie alla sua estrema padronanza del make up. Dando così vita a personaggi come Edward mani di forbice, Rambo, Jareth The Goblin King (David Bowie), Dracula e moltissimi altri.

Qua sotto potete vedere alcuni dei suoi incredibili lavori:

FONTE: Lucia Pittalis MakeArt