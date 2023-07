Variety riporta la storia di un recente e assolutamente inusuale sbarco nel mondo del cinema. Jimmy Juliano è un insegnate che lavora alla Lake Forest High School nella periferia di Chicago e si è fatto conoscere come u/Red Grin, un utente di Reddit che pubblica storie spaventose nel subreddit NoSleep. La comunità, che conta oltre 17 milioni di membri, è “un luogo in cui gli utenti condividono le loro spaventose esperienze personali“, che, anche se non sono reali, “vengono trattate come se lo fossero“.

Nel subreddit, Juliano ha pubblicato nel 2013 la sua prima opera, una storia in quattro parti dal titolo Quindi, sì… sono stato in intimità con un fantasma. Nel corso dei cinque anni in cui ha postato regolarmente, dieci dei suoi lavori sono stati votati al primo posto della classifica [del subreddit], comprese antologie molto discusse come Perché non ho fatto la doccia per 21 anni e L’area divertimenti della famiglia dello zio Gerry. Proprio grazie a La doccia, è stato contattato da dei produttori di Hollywood che stavano lavorando a uno show televisivo. Il progetto non è andato in porto, ma poco dopo è arrivata un’altra proposta:

Il mio manager, Josh [Dove], mi ha mandato un messaggio. Ha visto il potenziale della mia scrittura e ha pensato che avrebbe potuto trasformare alcune di queste storie in contratti televisivi o cinematografici. Alla fine gli ho parlato dell’idea che avevo per Dead Eleven e lui mi ha incoraggiato a scriverla in forma di racconto. Aveva dei contatti alla Verve e lo ha fatto arrivare alla mia attuale agente, Liz [Parker]. Le è piaciuto molto, mi ha messo sotto contratto e mi ha detto: “Dovresti trasformarla in un romanzo e potremmo cercare di ottenere un contratto editoriale“.

Otto mesi dopo, il libro era finito ed è così uscito nel 2021, mentre Juliano ha ottenuto un contratto con la Dutton, un’etichetta della Penguin Random House. Dopo la vendita del volume, gli è stato offerto anche un incontro con due produttori della Verve, Foster Driver e Zoë Kent, che si sono dimostrati interessati a sviluppare il progetto per il cinema attraverso la loro società, Driver+Kent Media. L’autore è entusiasta:

Mi hanno trasmesso ottime sensazioni. Mi hanno detto qual è la loro visione di Dead Eleven: non necessariamente un film autonomo o una miniserie, ma forse qualcosa che potrebbe continuare. È successo davvero in fretta: nel giro di quattro settimane l’hanno portato agli studios, che l’hanno opzionato. C’è molto lavoro in corso dietro le quinte, ma so che è difficile con lo sciopero degli sceneggiatori.

FONTE: Variety

