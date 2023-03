Da Understudy: Jonathan Majors protagonista del film Amazon, Spike Lee possibile regista

Fresco di Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Creed III, Jonathan Majors comincia ad arricchire la sua agenda per i prossimi mesi.

Come riportato da Deadline, l’attore sarà attore e produttore di Da Understudy prodotto da Westbrook Studios e Amazon Studios.

L’attore figurerà come produttore attraverso la sua casa di produzione Tall Street Productions dopo che gli Amazon Studios hanno acquistato la sceneggiatura.

Fonti del giornale sostengono che Spike Lee sia interessato a dirigere il progetto, in cui tornerebbe a collaborare con Jonathan Majors dopo Da 5 Bloods – Come fratelli.

Tom Hanada (Motherland), Zach Strauss (SMILF) e Tyler Cole hanno scritto la sceneggiatura, che è basata su una storia originale a cura di Cole.

Da Understudy racconta la storia di un sostituto di una produzione di Broadway che trova un ruolo per cui è pronto a uccidere.