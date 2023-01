Daisy Ridley ha un consiglio per le donne che entrano nelle grandi saghe come Star Wars

Durante un’intervista con Variety, Daisy Ridley ha provato a dare un consiglio alle attrici come Amandla Stenberg (che vedremo in The Acolyte) che entrano in un universo come quello di Star Wars.

Ecco le parole dell’attrice apparsa nella nuova trilogia di Star Wars nei panni di Rey Skywalker:

Il mondo è un posto folle, perciò è importante isolarsi e tenere fuori certe cose. Non vale solo per Star Wars, ma per tutto. Bisogna cercare di godersi il momento perché la vita si muove in fretta. Amandla Stenberg se la sa cavare benissimo, lavora da tanto tempo. Ero seduta vicino a un produttore alla premiere di Wakanda Forever e mi ha detto che [The Acolyte] è spettacolare. Tutti sanno come possono andare certe cose, e tutti viviamo in un’epoca in cui la gente dice e commenta più di quanto dovrebbe. È un periodo così individualista. Il mio consiglio è di trovare il buono in questo mondo e goderselo.

