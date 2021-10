Secondo quanto riportato da Deadline l’ex star dell’ultima trilogia di Star Warssarà la protagonista di, un nuovo thriller futuristico scritto da Graham Moore (The Imitation Game) e diretto da Mathieu Kassovitz (La Haine).

L’opera si ambienta in una Londra del futuro prossimo, dove la droga più ricercata sul mercato consiste in ricordi, rimossi facilmente dai cervelli delle persone e impiantati in altri con l’utilizzo di una nuova tecnologia illegale. Il miglior trafficante di questa droga è Ardis Varnado (Ridley), che rimuove i ricordi da coloro che cercano un guadagno veloce per poi rivenderli a “clienti” che pagano alte somme per questi “mem” che si legano al loro subconscio diventando effettivamente ricordi indistinguibili da quelli naturali. Nel frattempo la donna combatte la sua dipendenza da Mem, spesso lottando per distinguere la sua reale vita dai ricordi impiantati. Quando viene accusata di aver ucciso uno dei suoi clienti l’istinto di Ardis è di dubitare della sua mente. Decide di voler risolvere il crimine con le proprie forze sperando di riabilitare il suo nome ma mettendo in discussione tutto ciò che potrebbe essere reale. Mentre torna indietro tra gli strati della mente si rende conto di avere tutte le ragioni per farlo.

