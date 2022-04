Nel mese di agosto del 2016 vi segnalavamo che, la protagonista della Nuova Trilogia di Star Wars, aveva deciso di chiudere il proprio account Instagram.

L’attrice, che all’epoca era apparsa solo in Star Wars: il risveglio della Forza visto che Gli Ultimi Jedi sarebbe arrivato nei cinema nel dicembre del 2017, era stata ricoperta d’insulti dopo che, ai Teen Choice Awards, aveva espresso vicinanza nei confronti delle vittime di violenza delle armi. L’attrice, che fin o a quel momento aveva impiegato la piattaforma social per fornire ironici aggiornamenti sui vari progetti di Star Wars a cui stava lavorando, era stata accusata d’ipocrisia visto che, in Guerre Stellari, impiegava delle armi (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Poco dopo, avrebbe anche chiuso il suo profilo Facebook che, nel momento in cui stiamo scrivendo, risulta ancora disattivo.

Con due post pubblicati su Instagram Daisy Ridley ha fatto sapere a tutti di essere tornata attiva sulla piattaforma social citata. Eccoli qua sotto:

