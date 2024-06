The Watchers – Loro ti guardano, horror scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan, figlia del regista M. Night, vede come protagonista Dakota Fanning nei panni di Mina, un’artista di 28 anni che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. All’inizio della storia del film (GUARDA IL TRAILER), la ragazza sente un messaggio della sorella e Comicbook aveva inizialmente pensato che la voce appartenesse alla vera sorella dell’attrice, Elle Fanning. Così, in un’intervista, la testata coglie l’occasione per chiedere a Dakota se pensa che prima o poi dividerà lo schermo con Elle. Ecco la sua risposta:

Mi chiedo la gente… cosa ne penserebbe. Ne abbiamo sicuramente parlato. Non abbiamo mai recitato insieme sullo schermo. Lei ha interpretato la versione di più giovane di me [nella miniserie Taken e nel film Mi chiamo Sam], ma sicuramente un giorno ci vedrete insieme… Mi sento di affermarlo con sicurezza.

Nel cast di The Watchers troviamo anche Oliver Finnegan e Olwen Fouere. Il film è prodotto da M. Night Shyamalan, Ashwin Rajan e Nimitt Mankad, con la produzione esecutiva di Jo Homewood e Stephen Dembitzer.

Ad affiancare la sceneggiatrice/regista Shyamalan dietro la macchina da presa troviamo il direttore della fotografia Eli Arenson (“Lamb”, “Hospitality”), lo scenografo Ferdia Murphy (“Lola”, “Quello che non so di te”), il montatore Job ter Burg (“Benedetta”, “Elle”) e il costumista Frank Gallacher (“Sebastian”, “Aftersun”). Le musiche sono di Abel Korzeniowski (“Till – Il coraggio di una madre”, “The Nun”).

