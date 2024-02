Durante un’intervista con Magic Radio, Dakota Johnson ha ammesso di non aver ancora visto Madame Web, il film Marvel Sony ora nei cinema italiani.

“In realtà non l’ho ancora visto” ha confessato l’attrice spiegando che alle prime dei suoi film non resta mai in sala per assistere alle proiezioni. “Normalmente vado a cena. Non so quando lo vedrò, magari un giorno“.

L’attrice ha spiegato che non adora riguardarsi in azione nei suoi film: “A volte, ma non mi piace farlo. Per me è un modo di evitare una crisi esistenziale. Non riguardarmi nei film è uno strumento di tutela personale“.

Madame Web è al cinema dal 14 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

