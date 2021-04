Riceviamo e pubblichiamo il comunicato che annuncia la trasformazione del canale Sky Cinema Collection (canale 303) in Sky Cinema Oscar da sabato 17 aprile a venerdì 30 aprile. Sky trasmetterà la cerimonia degli Oscar nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, in diretta dalle 00:15.

Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e in occasione della 93ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta. Per due settimane, da sabato 17 a venerdì 30 aprile, Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar®. Una programmazione speciale con oltre 100 film – disponibili anche on demand su Sky e NOW in una collezione dedicata – farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar® 2021, trasmessa in diretta la notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, a partire dalle 00:15 fino all’alba su Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW.

Da non perdere la maratona di domenica 25 aprile, con sei film premiati nell’edizione 2020. Si comincia alle 10:20 con JUDY, il film biografico su Judy Garland, interpretata da Renée Zellweger che grazie a questo ruolo ottiene il suo secondo Oscar®. Alle 12:25 PARASITE di Bong Joon-ho, il trionfatore dell’ultima edizione con quattro Oscar®, miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura originale, miglior film straniero. A seguire, alle 14:40 la rilettura di un classico diretto da Greta Gerwig, PICCOLE DONNE, premiato con l’Oscar® per i costumi e interpretato da Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern e Meryl Streep. Alle 17:00 è la volta della favola nera di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell JOJO RABBIT, Oscar® alla sceneggiatura. Alle 18:55 arriva LE MANS ‘66 – LA GRANDE SFIDA, il biopic con Christian Bale e Matt Damon, vincitore di due Oscar® (montaggio e montaggio sonoro). E alle 21:30 è il turno di C’ERA UNA VOLTA A… HOLLYWOOD il film campione d’incassi di Quentin Tarantino, premiato con due Oscar®, per la miglior scenografia e per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt, che recita al fianco di Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

A seguire, l’appuntamento più atteso del canale: la diretta della Notte degli Oscar® 2021 su Sky Cinema Oscar®. Ad accompagnare gli spettatori sarà Francesco Castelnuovo che dalle 00:15, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti del red carpet e della Cerimonia insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova, alla giornalista di Sky TG24 Denise Negri e altri ospiti.

Tra le altre pellicole premiate segnaliamo successi recenti come il commovente racconto di formazione MOONLIGHT – TRE STORIE DI UNA VITA (3 Oscar®); i due film firmati da Damien Chazelle WHIPLASH (3 Oscar®) e LA LA LAND (6 Oscar®) con Ryan Gosling e Emma Stone; 12 ANNI SCHIAVO (3 Oscar®); il miglior film straniero agli Oscar® 2014 LA GRANDE BELLEZZA (versione integrale) diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo; THE IRON LADY (2 Oscar®). Tra i grandi classici e i film che ormai sono entrati nella storia del cinema, FORREST GUMP (6 Oscar®); BALLA COI LUPI (7 Oscar®), SCHINDLER’S LIST (7 Oscar®) CASABLANCA (3 Oscar®), TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE (4 Oscar®) e la commedia a episodi con Marcello Mastroianni e Sophia Loren IERI, OGGI, DOMANI (Oscar® per il miglior film straniero).