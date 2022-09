Dallas Sting: perché il film da 35 milioni di dollari con Matthew McConaughey è sparito nel nulla?

Tutto è cominciato con un messaggio anonimo, poi ha avuto un tragico epilogo: Dallas Sting, il film da 35 milioni di dollari con protagonista Matthew McConaughey, è stato completamente abbandonato dalla Skydance a due mesi dall’inizio delle riprese.

Il film, ispirato a una storia vera, doveva ruotare attorno a una squadra di calcio femminile di un liceo che nel 1984 sconfisse una delle squadre di calcio femminile migliori al mondo. Nei panni del loro allenatore, Bill Kinder, doveva esserci proprio Matthew McConaughey.

Nonostante mancasse poco all’inizio delle riprese, il progetto è stato completamente archiviato a causa di un messaggio anonimo ricevuto dagli agenti di McConaughey alla WME con informazioni su Kinder. Stando alla fonte anonima, Kinder sarebbe stato colpevole di palpeggiamenti e insulti di vario tipo.

Fonti dell’Hollywood Reporter sostengono che la Skydance abbia ingaggiato un investigatore per scoprire l’accusatore subito dopo, interrogando diverse persone in proposito. Non è chiaro quale sia stato il risultato, ma la cosa ha indotto McConaughey e la regista Kari Skogland ad abbandonare il progetto a causa della sua potenziale radioattività.

Nonostante l’assenza di accuse pubbliche o di denunce formali, lo studio ha allora deciso di cestinare il progetto perdendo di fatto milioni di dollari.

Un produttore che ha preferito restare anonimo ha commentato la vicenda spiegando che “da questo capiamo che a volte bastano delle accuse per far pensare che qualcosa sia vero“. Un altro produttore ha invece sottolineato: